La Sampdoria continua la preparazione in vista della sfida interna con il Sassuolo, in programma domenica pomeriggio al “Ferraris”. Nel corso della seduta mattutina al “Mugnaini” - riporta il sito ufficiale del club - Claudio Ranieri ha diviso la squadra in due gruppi che si sono disimpegnati tra esercitazioni tattiche e partitelle a tema sul campo 1 e forza in palestra. Primo test interamente con i compagni per Gastón Ramírez. Individuale programmato sul campo per Nicola Murru, mentre Fabio Depaoli ha proseguito il percorso di recupero agonistico. Riabilitativo post intervento chirurgico per Alex Ferrari. Domani, giovedì, è in programma la terza sessione mattutina consecutiva.