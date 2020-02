© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Terza seduta settimanale per la Sampdoria in vista della sfida di lunedì sera a Marassi con il Napoli. Dopo una serie di lavori individuali di prevenzione in palestra, i blucerchiati si sono allenati sul campo 1 del “Mugnaini” dividendosi tra attivazione atletica e tecnica, esercitazione tattica e torneo di mini-partitelle. Andrea Seculin e Ronaldo Vieira sono rientrati in gruppo, al quale è stato aggregato il portiere Petar Zovko. Riposo precauzionale per Nicola Murru, alle prese con un leggero stato influenzale. Individuale programmato per Bartosz Bereszynski, comunque indisponibile per squalifica. Ancora un sessione di recupero agonistico con la palla per Fabio Depaoli, mentre Alex Ferrari prosegue l’iter riabilitativo post-intervento. Lo riporta il sito ufficiale del club.