Sampdoria, stato influenzale per Jankto. Lavoro personalizzato per lui

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Allenamento mattutino per la Sampdoria di Claudio Ranieri in vista della gara contro il Sassuolo. I blucerchiati sono stati sottoposti ad un’esercitazione tecnico-tattica finalizzata alla preparazione della gara di domenica con il Sassuolo. Jakub Jankto ha svolto una seduta personalizzata a causa di un leggero stato influenzale. Programma individuale di recupero agonistico per Fabio Depaoli; percorso di recupero fisioterapico per Alex Ferrari.