© foto di Giacomo Morini

Al termine della rifinitura svoltasi questo pomeriggio sui campi del Bruseschi, mister Luca Gotti ha diramato la lista dei 23 convocati per la gara Sampdoria-Udinese in programma domani alle ore 18 allo stadio "Luigi Ferraris" di Genova. Gotti non ha a disposizione gli squalificati Okaka e Becao. Di seguito la lista dei convocati:

Portieri: 1 Musso; 88 Nicolas; 27 Perisan

Difensori: 2 Sierralta; 3 Samir; 4 Opoku; 5 Ekong; 17 Nuytinck; 18 Ter Avest; 19 Stryger Larsen; 87 De Maio

Centrocampisti: 6 Fofana; 8 Jajalo; 10 De Paul; 11 Walace; 38 Mandragora; 60 Kubala; 61 Ballarini 72 Barak;

Attaccanti: 15 Lasagna; 23 Pussetto; 30 Nestorovski; 91 Teodorczyk