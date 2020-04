Sannino: "Nessun esonero dall'Honved Budapest. Ripresa? Obiettivi determinanti"

vedi letture

All'interno della trasmissione Sportitaliamercato, in onda su Sportitalia, è intervenuto il tecnico dell'Honved Budapest Giuseppe Sannino: “La prima volta che abbiamo fatto la quarantena il mio vice è voluto tornare subito in Italia, è di Bergamo e non se la sentiva di lasciare sola la famiglia, e anche il preparatore dei portieri è rientrato immediatamente in Serbia prima che chiudessero le frontiere: a quel punto anche io ho parlato con la società, e mi hanno fatto ritornare a casa, dove ho fatto una nuova quarantena. Non potevamo allenarci né fare altro, ma non sono stato né esonerato né allontanato”.

Nota poi al calcio italiano: "Il calcio è lo specchio della nostra vita quotidiana, è normale ci siano delle risorse che vanno via, credo sia fondamentale trovare la giusta strada, tra il virus e i tanti verdetti ancora da emettere: l'importante è non rischiare. C'è poi una situazione particolare, chi vuol giocare perché ha ancora un obiettivo e chi non vuol scendere in campo per evitare la retrocessione: gli obiettivi fanno la differenza, su tutti. Del resto sotto l'aspetto fisico saranno tutte allo stesso piano, ecco quindi che i giocatori bravi, palla al piede, diventeranno determinanti. Anche perché sarà la partita a ridare la condizione fisica ai giocatori”.