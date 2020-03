Sassoli: "Lagarde ha chiesto scusa. Abbiamo più disponibilità degli Stati Uniti"

David Sassoli, capogruppo a Bruxelles, ha parlato ai microfoni di LA7: “Misura proposta dalla commissione, poco fa, e il Consiglio Europeo l’ha sostenuta. Bisogna mettere in sicurezza i nostri confini esterni, ci sarà un controllo molto rigido degli arrivi. C’è da dire che più si rafforzano i controlli alle frontiere esterni all’Unione più avremo la libera circolazione all’interno: certo è successo qualcosa di particolare e straordinario che nessuno poteva preventivare. I paesi stanno seguendo la scia del modello italiano, qualcosa si sta muovendo rispetto all’egoismo di alcuni paesi che avevano battuto il ritmo. Lagarde? Ha chiesto scusa, stasera al Consiglio ha fatto un ragionamento diverso, serve una risposta europea molto rafforzata. Lo stanziamento di 120 miliardi per i leasing è qualcosa di molto importante. Entro l'anno avremo da parte della banca centrale europea una liquidità di 200 miliardi. In queste ore e in questi giorni abbiamo lavorato per questo, perché l'egoismo dei paesi venga ricondotto a ragionevolezza. Si tratta di salvare l'Europa, ecco perché il pacchetto della Commissione è una buona base di partenza”.

Cosa hanno detto i colleghi al momento del lockdown?

"Hanno guardato con curiosità, perché non sapevano che il pericolo fosse dietro la porta. Abbiamo visto come si sono mosse Francia e Spagna, i paesi del Nord Europa, stanno andando tutti verso un metodo italiano. Serve una forte protezione dello spazio europeo, anche per mettere in sicurezza i nostri cittadini, le frontiere non ci salvano da questo virus".

Ora ci permettono il deficit: non ce lo richiedono con gli interessi?

"Non avverrà, noi abbiamo una disponibilità delle risorse superiore agli Stati Uniti, in questo momento".