© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Prosegue la preparazione del Sassuolo in vista del match di campionato di domenica contro il Milan. Dopo il riscaldamento - riporta il sito ufficiale del club - la squadra ha disputato una partitella in famiglia con l'Under 18 neroverde. Lavoro differenziato per Vlad Chiriches, Andrea Consigli, Gregoire Defrel e Alessandro Tripaldelli. Il programma di domani prevede allenamento mattutino a porte chiuse, sempre al Mapei Football Center.