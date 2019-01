Sassuolo, elongazione del retto femorale della coscia per Magnanelli

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ripresa allo Stadio Ricci per i neroverdi che questo pomeriggio hanno svolto riscaldamento, prevenzione in palestra, esercitazioni tecniche, lavoro metabolico a secco e partitelle ad alta intensità su campo ridotto. Lavoro differenziato per Marlon, Jens Odgaard, Leonardo Sernicola e Stefano Sensi. Fermo Francesco Magnanelli, per il quale gli accertamenti diagnostici hanno evidenziato una elongazione del retto femorale della coscia destra. Domani la squadra sosterrà una doppia seduta. Alle ore 13.45 presso la sala stampa dello Stadio Ricci il portiere Andrea Consigli sarà a disposizione dei media. Lo riporta il sito ufficiale del Sassuolo.