Sassuolo, nota sulla scomparsa della Dott.ssa Spazzoli: "Ci mancherà"

Giornata di lutto in casa Sassuolo. Dopo Giorgio Squinzi, presidente neroverde scomparso lo scorso 2 ottobre, è mancata Adriana Spazzoli, vicepresidente del club nonché moglie dell'ex numero uno. Questa la nota del Sassuolo: "Nella serata di ieri ci ha lasciato la nostra cara Dottoressa Spazzoli. In questi anni la sua straordinaria energia, la sua innata e contagiosa passione hanno contribuito significativamente allo sviluppo ed alla crescita mondiale del Marketing e della Comunicazione di Mapei. Il suo sostegno, in qualità di Vice Presidente del Sassuolo Calcio, non è mai mancato nella vita e nelle attività del club neroverde, soprattutto nei momenti importanti di ogni stagione sportiva. Decisivo anche l’impulso da Lei dato alla nascita e allo sviluppo del Sassuolo Calcio Femminile. Ci mancherà tanto il suo amore per i colori neroverdi".