Sassuolo, oggi doppia seduta: esercitazioni e palestra. Differenziato per Magnanelli

Doppia seduta d’allenamento quest’oggi al Mapei Football Center per il Sassuolo. Al mattino per i neroverdi riscaldamento, lavoro di forza in palestra, trasformazione sul campo ed esercitazioni tecnico tattiche. Nel pomeriggio invece la squadra ha svolto riscaldamento, partitella a campo ridotto, esercitazioni tecnico tattiche e in chiusura partitelle a campo ridotto ad alta intensità. Lavoro differenziato per Francesco Magnanelli.