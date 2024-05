TMW Inter, ripresa dopo la festa Scudetto: Sommer out, solo personalizzato per Dimarco

Dopo la festa per la conquista dello Scudetto della seconda stella, l'Inter ha ripreso quest'oggi gli allenamenti al Suning Training Center in un clima ancora permeato di gioia ed entusiasmo.

Alla seduta agli ordini di Simone Inzaghi non ha preso parte Yann Sommer, col portiere svizzero fermato a casa da qualche linea di febbre. Domani, comunque, potrebbe già rientrare in gruppo. Solo fisioterapia all'interno delle strutture del club nerazzurro per Acerbi, mentre Federico Dimarco ha svolto un lavoro personalizzato sul campo.