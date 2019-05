Sassuolo-Roma, i convocati di De Zerbi: Berardi c'è, Sensi non recupera

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In vista del match di domani contro la Roma, (in programma al Mapei Stadium di Reggio Emilia alle ore 20.30), mister Roberto De Zerbi ha convocato i seguenti calciatori. Recuperato Berardi, assente lo squalificato Bourabia, non recupera Sensi.

Portieri: Satalino, Consigli, Pegolo.

Difensori: Marlon, Demiral, Lemos, Rogerio, Sernicola, Lirola, Ferrari, Adjapong.

Centrocampisti: Magnanelli, Djuricic, Duncan, Locatelli.

Attaccanti: Matri, Odgaard, Boga, Berardi, Babacar, Di Francesco, Brignola.