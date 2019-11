Savastano chiama, Mou risponde: "Andiamo alla guerra dei 3 punti"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

José Mourinho è tornato in sella dopo un anno di pausa forzata. Una bella notizia per tutto il mondo del calcio, che ritrova un grande protagonista. Il tecnico portoghese ha ricevuto una dedica speciale: Salvatore Esposito, in arte Genny Savastano della fortunata serie tv Gomorra, ha infatti pubblicato un video su Twitter, in cui augura buona fortuna allo Special One per la nuova avventura. Mourinho, che è davvero fan della serie, ha subito inviato la sua risposta, in cui ringrazia e dice all'attore: "Andiamo alla guerra per i tre punti".