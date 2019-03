© foto di Balti Touati/PhotoViews

L'ex attaccante Giuseppe Savoldi parla al Corriere di Torino commentando il momento di Andrea Belotti (entrambi bergamaschi, entrambi leader delle proprie squadre ma tagliati fuori dal giro azzurro seppure in epoche diverse): "Vero, le nostre sembrano storie simili in questo momento. Se Belotti merita la Nazionale? Sì, perché semplicemente credo che nel nostro panorama calcistico non ci siano altri giocatori con quelle caratteristiche. E penso quindi che un giocatore come Belotti oggi nell’Italia non ci sia, ma ce ne sarebbe bisogno. Detto questo ho la massima fiducia in Mancini, si parla di calcio, i referendum non servono a niente ed è meglio lasciarli a cose più importanti della vita, alla fine le scelte le deve prendere solo il commissario tecnico ed è giusto così".