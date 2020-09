Scomparso Angelo Pereni. Il pres. della federazione albanese: "Sono triste, il calcio perde molto"

Il presidente della Federcalcio Albanese, Armand Duka, ha espresso il proprio cordoglio per la morte di Angelo Pereni, ex vice allenatore della Nazionale albanese negli anni 2011-2014 quando la squadra rossonera era guidata da Gianni De Biasi.

Attraverso un messaggio postato sui social, il numero uno del governo calcistico albanese scrive che Angelo era proprio come il nome che portava e che il mondo del calcio ha perso molto. Il presidente Duke dice che Angelo amava molto il gioco del calcio e che era un uomo fantastico.

“Con profonda tristezza ho ricevuto la notizia della morte di Angelo Pereni ex vice allenatore della Nazionale albanese negli anni 2011-2014 quando questa squadra era guidata da Gianni De Biasi. Angelo era proprio come il nome che portava, era un uomo davvero intelligente. Il mondo del calcio ha perso molto. Angelo amava il gioco, ma soprattutto amava i giocatori. Un uomo fantastico. Sono rimasti pochissimi ‘saggi’ nel mondo del calcio come Angelo. È stato un onore per noi avere nello staff tecnico un uomo con così lunga esperienza nel calcio e molto preparato. Voglio esprimere le mie più sincere condoglianze alla sua famiglia per questa grande perdita. Riposa in pace Angelo!”, - scrive il presidente della FSHF, il quale ha inviato un messaggio di cordoglio anche all'ex tecnico della Nazionale albanese, Gianni De Biasi, per la scomparsa del suo prezioso amico e collaboratore.

“Gianni, mi è dispiacuto molto e mi sono sentito molto male da questa brutta notizia. Angelo era un vero Angelo. Grazie per avermi fatto conoscere quest'uomo meraviglioso. Che riposi in pace”.