Sconcerti: "Non è mai stata la Juve di Sarri. Squadra confusa, CR7 deve sempre giocare e tirare"

“Non è mai stata la Juve di Sarri e lui ha smesso di cercarla”. Sulle pagine del Corriere della Sera, Mario Sconcerti legge così il momento dei bianconeri. “La Juve di Sarri - si legge - non c’è mai stata. E credo che a Sarri la Juve incolpi di non averla mai nemmeno cercata. Si è rassegnato presto, quando ha capito che nella Juve pochi amano muoversi senza pallone, sono giocatori elitari, abituati a fare la differenza con doti personali, non con quelle del tecnico. […] Gli hanno dato una squadra confusa dove uno deve giocare ogni minuto e tirare sempre in porta lui. Sono particolari, ma Ronaldo gioca in una posizione che nega alla base il calcio di Sarri. […] Spero riesca ancora a vincere, ma non so più se ne sia capace, se la squadra lo sia. Torino però non è casa sua”.