© foto di Federico De Luca

Mario Sconcerti, prima firma del Corriere della Sera, nella sua analisi del lunedì scrive: "Il campionato è saltato, è pieno di anomalie, tutto è uguale e tutto è diverso, non esiste un riferimento certo che non sia la Juve. (...) Eppure l'Inter è terza, miglior risultato da anni e anni, perché sembra tutto da rifare? E' giusto? Credo di sì. L'Inter ha ottimi giocatori ma non molto superiori alla media. I migliori non hanno continuità, altri sono bizzosi. Oggi nel nostro campionato la qualità non fa più la differenza vera. A modo nostro, dietro le prime due ci sono tutte squadre da scoprire ogni giorno, incapaci di tenere un ritmo, virtualmente da qualunque classifica".