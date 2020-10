Sconcerti sul Corriere della Sera: "Si è vista un po' di vecchia Juventus. Bene la Lazio"

"Si è vista un po' di vecchia Juve. Bene la Lazio". Questo il titolo del fondo di Mario Sconcerti sulle colonne del Corriere della Sera, dedicato alle italiane in Champions: "Un risultato ottimo a Kiev in fondo a una partita senza molti colori. Con il ritorno dei titolari è tornata anche qualcosa della vecchia Juve, ma è rimasto quel po’ di approssimazione che si sente da inizio stagione. Pirlo è stato comunque chiaro, ha giocato con diversi schemi e tutti sempre offensivi. Si è vista una Juve che ha dominato la partita, ma come una giornata di autunno piena di piccola pioggia che porta un disagio ancora fuori stagione. [...] In fondo ha deciso uno spunto di Chiesa sulla sinistra. Molte altre volte Chiesa ha sbagliato giocata. Non ha le risorse tecniche di Douglas Costa né l’arte di Dybala, è un confusionario di classe che però regala due-tre cose decisive a partita. Se è poco o molto dipende dai momenti, non ci sarà mai un giudizio completo. [...] Vince bene la Lazio, la Champions trasforma. Partita completa, giocata e pensata nella giusta maniera. Molto bravo Immobile, ma rapisce lo sguardo Haaland, centravanti splendido, quasi impensabile per età e velocità, facilità di calciare. È l’unica fessura del Dortmund in una partita trascorsa a subire la Lazio".