Sconcerti: "Tutti vogliono Donnarumma. Ha grande futuro, il paradosso è che non ha storia"

"Gigio: poco passato, un grande futuro e un valore indefinibile". Sulle pagine del Corriere della Sera, Mario Sconcerti scrive così di Gianluigi Donnarumma: "Ricorda più Zoff di Buffon nei gesti. [...] Donnarumma ha 14 centimetri e quindici chili in più di Zoff. Ma la voglia di non farsi notare tra i pali è la stessa, quasi fosse un modo di disorientare gli avversari. [...] Non ha i grammi di follia di Buffon che è toscano di Carrara, terra di anarchici. È un napoletano entusiasta ma freddo. Si è davvero spaventato tre anni fa quando San Siro lo contestò perché non firmava il contratto. [...] Prendere Donnarumma significa risolvere il problema del portiere ad alto livello per quasi vent’anni. Non pensarci più. Per questo lo vorranno in molti, lo vogliono già. E il Milan non ha più stoppino nella candela. Il paradosso di Donnarumma è che non ha storia. Non trovi niente alle sue spalle, troppo giovane. [...] Un solo strano record: è stato il giocatore più giovane ad aver disputato il derby. [...] Forse vale per lui quello che Ronald Reagan disse degli Stati Uniti quando diventò presidente: abbiamo troppo poco passato per non meritarci un grande futuro".