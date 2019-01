© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Novità sul fronte delle indagini relative agli scontri che hanno preceduto Inter-Napoli del 26 dicembre scorso, portando alla morte del tifoso nerazzurro Davide Belardinelli. Secondo quanto riferito da repubblica.it, la Digos di Napoli, che collabora con i colleghi milanesi, avrebbe posto sotto sequestro una station wagon presente in via Novara al momento degli scontri. Sarebbe intestata in leasing al padre di un tifoso napoletano e potrebbe esserre quella passata sopra Belardinelli.