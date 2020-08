Scottish Premier League: Boli Bolingoli viola la quarantena, campionato a rischio

Governo pronto a bloccare il campionato appena partito

(ANSA-AFP) - GLASGOW, 11 AGO - Il governo scozzese ha minacciato di sospendere la stagione di Premiership a causa di un'altra violazione delle rigide regole di quarantena del coronavirus. Il difensore belga del Celtic, Boli Bolingoli, ha dichiarato di non aver rispettato i protocolli di quarantena dopo un viaggio in Spagna. Chiunque ritorni in Scozia dalla Spagna deve trascorrere due settimane in quarantena. Bolingoli ha giocato domenica nella partita tra Celtic e Kilmarnock, terminata 1-1, seconda gara stagionale della squadra. Si è scusato per il suo comportamento e il Celtic ha avviato un'indagine. Il governo scozzese è già furioso con otto giocatori dell'Aberdeen che hanno visitato un bar la scorsa settimana. Due di loro sono risultati positivi, costringendo il posticipo della partita di Premiership di sabato scorso con il St Johnstone. Il governo è pronto ad interrompere il campionato se avverranno ulteriori violazioni del protocollo anti-Covid. (ANSA-AFP).