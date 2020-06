Selvaggi: "Mi piange il cuore per il Torino. La ripartenza? Il finale sarà un po' falsato"

Franco Selvaggi, ex attaccante e campione del mondo 1982, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare della sfida tra Torino e Lazio: "Sarà una partita delicata, la posta in gioco è importantissima per entrambe le squadre. Mi piange il cuore nel vedere il Toro che naviga in acque così basse di classifica. Con i 3 punti a vittoria, la salvezza non è sicura. Non deve abbassare la guardia, perché il Lecce potrebbe fare un finale di campionato esaltante".

Cosa pensa della ripartenza della Serie A?

"È un finale di campionato un po' strano e falsato dopo la lunga sosta e con gli stadi vuoti".