Serie A, al via assemblea Lega: si valuta strategia su fondi

vedi letture

Tema caldo quello di diritti tv, su tavolo anche casi Sky e BeIN

(ANSA) - MILANO, 30 GIU - La strategia da adottare di fronte alle proposte di alcuni fondi di investimento, interessati a una partnership per la vendita dei diritti tv, è il tema caldo dell'assemblea della Lega Serie A in corso in videoconferenza, con tutti i 20 club presenti. All'ordine del giorno della riunione anche la fatturazione dei proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti tv nella stagione che volge al termine, e inevitabilmente verrà affrontata anche la vertenza con Sky, che non ha versato l'ultima rata. Si discuterà poi della situazione di BeIN, l'emittente del Qatar che non ha trasmesso alcune partite di Serie A in quelle aree raggiunte anche da canali pirata riconducibili all'Arabia Saudita. Infine all'ordine del giorno c'è la proroga dell'accordo collettivo con l'Assocalciatori. (ANSA).