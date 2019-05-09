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Serie A, designazioni arbitrali: Roma-Juventus affidata a Massa

09.05.2019 12:34 di Lorenzo Di Benedetto  Twitter:    articolo letto 2319 volte
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'AIA ha reso noti gli arbitri, gli assistenti, i IV ufficiali i VAR e gli AVAR per la trentaseiesima giornata di Serie A:

ATALANTA – GENOA Sabato 11/05 h. 15.00
IRRATI
MARRAZZO – DI VUOLO
IV: ABISSO
VAR: ORSATO
AVAR: VIVENZI

BOLOGNA – PARMA Lunedì 13/05 h. 19.00
PAIRETTO
VALERIANI – BOTTEGONI
IV: BARONI
VAR: ROCCHI
AVAR: PAGANESSI

CAGLIARI – LAZIO Sabato 11/05 h. 18.00
FABBRI
COSTANZO – CECCONI
IV: DI PAOLO
VAR: CALVARESE
AVAR: LO CICERO

FIORENTINA – MILAN Sabato 11/05 h. 20.30
MARIANI
POSADO – TASSO
IV: MARINELLI
VAR: MANGANIELLO
AVAR: SCHENONE

FROSINONE – UDINESE
PASQUA
BINDONI – MONDIN
IV: PEZZUTO
VAR: MARESCA
AVAR: DI LIBERATORE

INTER – CHIEVO Lunedì 13/05 h. 21.00
VALERI
GORI – PRENNA
IV: VOLPI
VAR: DI BELLO
AVAR: RANGHETTI

ROMA – JUVENTUS h. 20.30
MASSA
MELI – PRETI
IV: GUIDA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: CARBONE

SAMPDORIA – EMPOLI
DOVERI
ALASSIO – FIORITO
IV: DI MARTINO
VAR: CHIFFI
AVAR: TONOLINI

SPAL – NAPOLI h. 18.00
ABBATTISTA
DE MEO – ROBILOTTA
IV: MAGGIONI
VAR: PICCININI
AVAR: LIBERTI

TORINO – SASSUOLO h. 12.30
GIACOMELLI
GALETTO – ROCCA
IV: BANTI
VAR: LA PENNA
AVAR: DI IORIO
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