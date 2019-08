Serie A, fermati Valeri e Massa: non saranno né in campo né al VAR

© foto di Federico De Luca

Non ci sono n'è Paolo Valeri al VAR né Davide Massa come arbitro nelle designazioni arbitrali della seconda giornata di Serie A. Il designatore Nicola Rizzoli ha deciso di fermare, almeno per un turno i due che sono stati protagonisti in negativo nella sfida tra Fiorentina e Napoli al Franchi, con il rigore concesso per la simulazione di Mertens che ha fatto molto discutere.