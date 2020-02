vedi letture

Serie A, giudice sportivo: 10.000€ di multa per il Brescia. 8.000 al Lecce

Dopo la venticinquesima giornata di Serie A il giudice sportivo ha comminato 10.000 eruo di multa al Brescia e 8.000 al Lecce. Di seguito le motivazioni:

- Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori urlato ripetutamente cori beceri e insultanti nei confronti della tifoseria avversaria, nonché per aver consentito la presenza di persone non autorizzate a permanere nel recinto di giuoco; sanzione attenuata, quanto al primo profilo, anche per la posizione pubblicamente assunta, successivamente alla gara, da parte della tifoseria interessata.

- Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, al 15° del primo tempo, lanciato dal settore di pertinenza un oggetto non identificato che colpiva uno steward senza conseguenze lesive; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.