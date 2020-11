Serie A senza tifosi, Vieri: "Fosse successo quando giocavo io, avrei sempre preso 4 in pagella"

"Il campionato? Ci sono tre o quattro squadre che sono tutte raggruppate lassù". Lo dice Christian Vieri, in diretta Instagram assieme a Nicola Ventola e Daniele Adani. I tre ex giocatori parlano anche del campionato senza tifosi, e lo stesso Vieri è chiaro: "Meno male non è mai successo quando giocavo io, senza le migliaia di spettatori ogni domenica, avrei preso sempre preso 4 in pagella senza mai segnare. Sull'1-0, col pubblico rischi di fare il secondo e il terzo gol, adesso servono stimoli perché è durissima".

C'è spazio anche per un breve commento su una delle ultimissime notizie che riguarda la serie A, l'esonero di Iachini dalla Fiorentina: "Mi dispiace per Iachini, perché è dalla prima partita del campionato veniva considerato in bilico, non mi piace quando le cose vanno così. La Fiorentina comunque ha una bella squadra".

Menzione anche per Harry Kane, bomber del Tottenham: "E' l'unico inglese che non è inglese, ha tecnica e vede il gioco. Dicono che Shearer sia stato il più forte attaccante inglese, posso essere d'accordo. Ma Kane è il più completo".