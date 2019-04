Serie B, la presentazione della 32^ giornata: monday night infuocato con Palermo-Verona

La presentazione della 32^ giornata di Serie B

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ben scaglionata per tutto il week end, la Serie B prosegue ed anche in questa 32^ giornata è pronta a regalare sorprese ed emozioni. Turno che si è aperto con la vittoria della capolista Brescia, vittoriosa per 2-0 contro un Venezia che, di contro, continua a navigare nelle acque torbide della bassa classifica.

Tre i match in programma alle 15 di sabato: Foggia e Spezia lottano per obiettivi diametralmente opposti, con i pugliesi che lottano per mantenere la categoria mentre i liguri cercano punti per continuare e nutrire speranze per un posto play off. Sono distanti in classifica anche Cittadella e Livorno, ed anche in questi caso i padroni di casa cercano la vittoria per inseguire il sogno promozione, mentre gli amaranto hanno assoluto bisogno di punti per lasciarsi alle spalle la zona rossa della classifica. Scontro poi, anche tra i due fanalini di coda della cadetteria: Padova e Carpi, rispettivamente 24 e 22 punti, si sfideranno in uno scontro diretto che potrebbe dire tanto sulle speranze di promozione delle due squadre.

Il sabato di Serie B si chiude alle 18 con un altro scontro diretto, quello tra Perugia e Benevento, con i sanniti chiamati a proseguire la striscia di due risultati utili consecutivi, mentre la squadra umbra deve rialzarsi dopo la sconfitta di Crotone.

Domenica, poi, andrà di scena il Pescara alle 15 contro l'Ascoli: la corsa degli abruzzesi al secondo posto non è ancora finita, di fronte la compagine bianconera allenata da Vivarini che sembra ormai avere poco da chiedere al campionato. La Cremonese, sempre alle 15, ospita un Lecce che è chiamato a rispondere alla vittoria del Brescia nell'anticipo di giornata: ben cinque risultati utili consecutivi (4 vittorie ed un pareggio) il ruolino di marcia dei pugliesi che puntano a proseguire la striscia vincente.

La domenica si chiude con derby calabrese alle 21 tra Cosenza e Crotone, entrambe alla ricerca di punti per tenere lontana la zona play out ed evitare fastidi in vista del rush finale di campionato. Chiuderà la giornata di serie B il big match dal monday night tra Palermo e Verona, divise da soli due punti (in vantaggio i siciliani) ed in piena corsa per un posto in Serie A, all'inseguimento di Lecce e Brescia.