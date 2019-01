© foto di Insidefoto/Image Sport

Sarà una sfida tutta polacca quella che andrà in scena stasera a San Siro per i quarti di finale di Coppa Italia. Gennaro Gattuso, infatti, è pronto a lanciare dal 1' Krzysztof Piatek, dopo i 20' concessi in campionato sempre contro il Napoli. Il centravanti ex Genoa è pronto per dare filo da torcere alla squadra di Carlo Ancelotti, che schiererà i connazionali Arek Milik e Piotr Zielinski. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.