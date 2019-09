Shevchenko sul derby: "Notte speciale, partita unica"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Di derby ne ha giocati e vinti parecchio, sia in campionato che in Champions. Uno come Shevchenko avrebbe fatto comodo a questo Milan. Di sicuro, con Sheva in campo, i tifosi rossoneri avrebbero avuto un motivo in più per credere nella vittoria. In vista del big match con l'Inter, l'ex attaccante milanista ha postato il seguente messaggio su Instagram: "Sensazioni speciali per una notte speciale a San Siro. Una partita unica con un'atmosfera sempre magica. Sarò con te", post seguito dall'immancabile hashtag #ForzaMilan.