L’ex presidente della Reggiana Mike Piazza torna al suo primo amore: il baseball. Dopo l’addio al club emiliano, che dovette ripartire con un nuovo nome e una nova società dalla Serie D, nell’estate del 2018 e il fallimento dichiarato nel dicembre dello stesso anno l’imprenditore statunitense ha infatti deciso di riannodare il filo che lo legava al baseball, lo sport che lo ha reso celebre e ricco tanto da essere inserito nella Hall of Fame di questo sport nel 2016. La FIBS (Federazione Italiana Baseball e Softball) lo ha infatti nominato nuovo ct della Nazionale azzurra con la presentazione fissata il 29 novembre a Roma.

Excited to announce I have reached an agreement to manage the Italian National Baseball team. This will include a European Tournament next year and the 2021 @WBCBaseball Classic.#MLB #Italia

— Mike Piazza (@mikepiazza31) 13 novembre 2019