Sindaco Bergamo: "Decreto giusto, la gente deve capirlo: necessario restare in casa"

Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori ha parlato a skytg24 delle misure preventive prese dal governo, con tutta Italia che da domani sarà considerata ‘zona protetta’: “Sono felice che il governo non si sia fermato qui e abbia esteso il decreto a tutta Italia. C’è bisogno davvero di fermare il paese. La decisione del governo fa tantissimo, ma non tutto. C’è un ulteriore scatto di responsabilità individuale, di cittadini e imprese. I 15 giorni che ci aspettano sono come quelli a cavallo di ferragosto, quando l’Italia si ferma. Sopravviveremo e non moriremo di fame. In molti in città avevano già preso la decisione di fermarsi, fra negozi e attività. Da domani saranno più di 800 i negozi e i ristoranti chiusi e spero che nei prossimi giorni questo numero possa salire. Deve entrare nella testa delle persone: bisogna restare a casa, se possibile non andare a lavorare. Usiamo i permessi, mettiamoci in ferie, lavoriamo da casa… anche l’incontro coi colleghi, oggi, può diventare episodio di contagio. La mia città oggi era deserta, qua il messaggio è arrivato e spero che così facendo si possa arginare la diffusione come successo ad esempio nel lodigiano con le misure di prevenzione intraprese”.