Sorrentino: "Voglio continuare. Trattative ci sono, non conta la categoria"

Stefano Sorrentino, portiere oggi svincolato, ha parlato a Sky Sport da Coverciano, sede del raduno dei calciatori senza contratto: "Stiamo facendo la preparazione con i disoccupati, e allo stesso tempo sto prendendo il patentino UEFA B. Siamo molto impegnati dalle 7 della mattina fino alle 22.30 della sera".

Come vedrebbe un eventuale scambio Dybala-Lukaku tra Juve e United?

"Paulo è un amico e vorrei vederlo in Italia, indossando la maglietta di una squadra italiana. Gli auguro di vincere e togliersi soddisfazioni, so che non è facile indossare quella numero 10. Mi fa strano che uno come Lukaku possa giocare in un parco attaccanti come quello che ha la Juve".

Futuro in Serie A?

"Intanto mi alleno, e questa è la cosa principale. A 40 anni mi ritrovo per la prima volta senza squadra in questo periodo. L'idea è quella di continuare. Qualche trattativa c'è, ora vedrò con il mio agente. Stiamo valutando ma non è né questione di soldi né di categoria. A 40 anni però giusto riflettere su qual è la soluzione migliore. Se non dovesse arrivare nulla ospitatemi in studio! (scherza, ndr)".

Il rigore parato a Ronaldo?

"Ormai è curriculum, ma avrei preferito prendere gol e poi vincere la partita. Invece perdemmo 3-0".

Ancora su Dybala.

"La Juve non ha in rosa giocatori con le sue caratteristiche, ed averlo può dargli una grossa mano".

Accetterebbe una proposta dalla Cina?

"Ma no, ho quattro figlie. Ok garantire loro il futuro ma è bene che crescano".

Cosa ne pensa di un procuratore donna, stile Wanda Nara?

"Se posso scegliere, il procuratore lo scelgo al maschile. Ma solo perché già in casa sono in minoranza. Almeno sul lavoro fatemi dire qualcosa! (ride, ndr)".