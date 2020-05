Spadafora: "Firmati decreti bonus lavoratori sport e fondo"

vedi letture

"Ringrazio al ministro dell'Economia Gualtieri"

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - "Sono contento di confermarvi che il ministro dell'economia Gualtieri oggi ha firmato i due decreti: sia quello per il bonus da 230 milioni per tutti i lavoratori sportivi che non avevano ancora ricevuto marzo e che automaticamente riceveranno anche aprile e maggio. E il sostegno a fondo perduto per le associazioni e le società dilettantistiche". Così il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora al termine del consiglio dei ministri, annuncia il via libera ai provvedimenti in un video su facebook insieme al titolare dell'Economia. (ANSA).