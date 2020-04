Spagna colpita dal Coronavirus. Il premier Sanchez prolunga lo stato d'emergenza al 26 aprile

vedi letture

La Spagna, come noto, è uno dei tre paesi del mondo maggiormente colpiti dal Coronavirus insieme a Stati Uniti e Italia. La situazione all’interno dei confini iberici è complicata e proprio per questo il governo, tramite il premier Pedro Sanchez, ha prolungato lo stato di emergenza (e le misure direttamente connesse a questa istituzione) fino al 26 aprile. Nell’ultima settimana la media giornaliera dei morti, in Spagna, è stata di 800 persone e si è calcolato che in tutto il territorio nazionale muoia, a causa del Coronavirus, una persona ogni 90 secondi.