Spagna, la gioia di Fabian Ruiz: "Non vedo l'ora di giocare"

Fabian Ruiz è stato convocato dal ct della Spagna per le prossime due sfide valide per le qualificazioni agli Europei del 2020 il 7 giugno contro le Isole Faroe e il 10 giugno contro la Svezia. Il centrocampista spagnolo ha commentato la convocazione sui social: "Sono entusiasta di essere tornato tra i convocati per la nazionale. Non vedo l'ora di giocare i primi minuti in assoluto, prometto di lavorare duramente".