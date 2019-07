A due giorni di distanza dall’amichevole contro il Pordenone che chiuderà la prima parte del ritiro estivo, i biancazzurri sono tornati in campo oggi al polisportivo “Maurizio Siega” di Tarvisio per una doppia seduta. Nella sessione mattutina, la squadra è stata impegnata con un lavoro di forza, esercitazioni tecnico-tattiche e di possesso palla. L’attività tecnico-tattica è proseguita anche nel pomeriggio, con la consueta partitella a chiudere la seduta. Domani la SPAL sosterrà altri due allenamenti con inizio alle ore 10 ed alle ore 17. Domenica, alle 17, la seconda uscita stagionale contro la formazione neroverde neopromossa in serie B. Lo riporta il sito ufficiale degli estensi.