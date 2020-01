SPAL, Felipe regolarmente in gruppo. Dabo out per influenza

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Seduta di allenamento pomeridiana per i biancazzurri che proseguono la marcia di avvicinamento al derby di sabato contro il Bologna. Al centro “G.B. Fabbri”, dopo una fase di attivazione muscolare in palestra, la squadra è stata impegnata con esercitazioni di possesso palla, lavoro tecnico-tattico e una partitella a campo ridotto. Felipe ha svolto regolarmente la seduta con il gruppo, mentre Bryan Dabo non ha preso parte all’allenamento a causa di una sindrome influenzale.