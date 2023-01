ufficiale Nottingham Forest, colpo in difesa. Dall'Atlético Madrid ecco Felipe

Colpo del Nottingham Forest che si è assicurato dall'Atlético Madrid il difensore centrale Felipe. 33 anni, il brasiliano arriva a titolo definitivo firmando un contratto fino al 2024. Le prime parole da giocatore del Forest sono state: "Per me era un sogno giocare in Premier League. Non vedo l'ora di far parte di questo meraviglioso club in grande crescita".