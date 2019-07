SPAL, il ritiro di Tarvisio entra nel vivo: doppia seduta per i biancazzurri

Il ritiro di Tarvisio entra nel vivo con i biancazzurri che anche oggi sono scesi in campo per una doppia seduta al polisportivo “Maurizio Siega”. Al mattino la squadra ha alternato il lavoro atletico con esercitazioni di possesso palla, mentre nel pomeriggio la seduta è stata dedicata ad esercitazioni tecniche, seguite dalla consueta partitella. La SPAL, come informa sul proprio sito ufficiale, tornerà ad allenarsi nella giornata di domani con le sessioni di lavoro in programma alle ore 10 e alle ore 17.