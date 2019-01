Spal, Lazzari: "Da bambino tifavo Milan"

Fonte: DAZN

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista della Spal, Manuel Lazzari si è raccontato ai microfoni di DAZN, parlando del ruolo che gli piacerebbe ricoprire in futuro, del suo punto di riferimento, e di quale squadra tifava da bambino.

“Un giorno sicuramente mi vedo come terzino, il mio punto di riferimento è Cancelo perché ad oggi secondo me è il terzino più forte del mondo e ogni volta che lo vedo giocare mi innamoro. Non avessi fatto il calciatore, visto che ho studiato meccanica, sarei finito a lavorare in quel mondo”.

“Da bambino tifavo Milan, andavo sempre al bar con mio papà a vedere le partite, quindi 10 anni fa il mio curriculum da calciatore lo avrei inviato a Galliani, da quando gioco invece, non tifo ovviamente più una squadra ben precisa”.

“Sono migliorato tantissimo nei cross, perché più che tecnicamente ci ho lavorato di testa e ho capito come va colpito il pallone; è una questione di testa, tutto qui”.