SPAL, quasi 900 biglietti venduti per la sfida al Sassuolo

© foto di Federico De Luca

Saranno circa 900 (892 a oggi) i tifosi della SPAL che partiranno alla volta di Reggio Emilia per il derby contro il Sassuolo in programma domenica alle 12:30 e valida per la quarta giornata di Serie A, evidenzia oggi ViaEmiliaNews. Per la sfida interna contro il Lecce, che si giocherà mercoledì 25 alle ore 21 sono invece 1248 i tagliandi venduti per lo stadio Mazza, con ben 665 acquistati dai tifosi salentini pronti a riempire il settore ospiti nonostante il turno infrasettimanale.