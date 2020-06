SPAL, si conclude la settimana di lavoro. Martedì si torna in campo

Ultimo giorno di lavoro della settimana per la SPAL di mister Di Biagio. Nell’allenamento odierno il gruppo - si legge sul comunicato - è sceso in campo al centro “G.B. Fabbri” per esercitazioni di riscaldamento con e senza palla, seguite da un’intensa partitella". Allenamento differenziato per Letica dopo l'infortunio muscolare subito la scorsa settimana. Gli allenamenti riprenderanno nel pomeriggio di martedì 9 giugno.