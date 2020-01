© foto di Insidefoto/Image Sport

Non una contestazione, ma una spinta a fare meglio e mettere in campo quella grinta che è mancata nelle ultime gare. Questo il messaggio mandato dalla Curva Ovest Ferrara della SPAL in vista della sfida contro la Fiorentina di domenica al Franchi, con i tifosi che hanno esposto uno striscione con la scritta: "Fuori i coglioni!".