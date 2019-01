Spalletti difende Ranocchia: "Suo messaggio è per molti interisti"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Questo è un messaggio di chi si chiede costantemente cosa può fare lui per l’Inter e non cosa deve fare l’Inter per lui". Luciano Spalletti non usa mezzi termini e ripropone su Instagram il post pubblicato appena qualche giorno fa, e sullo stesso social, da Andrea Ranocchia, tornato in campo per la prima volta in stagione in occasione della sfida di Coppa Italia contro il Benevento. "Che sia un minuto, un tempo, una partita o dieci, è sempre bellissimo giocare per questa squadra e con questi ragazzi! Forza Inter" aveva scritto il centrale umbro dopo il 6-2 di San Siro, trovando ora l'appoggio del mister che manda così un segnale a tutto l'ambiente.