Spezia, lavoro tecnico-tattico in vista della Juve. Domani rifinitura e partenza per Cesena

Antivigilia di lavoro serrato per la squadra di mister Italiano, che nel pomeriggio si è ritrovata al 'Comunale' di Follo. In apertura di seduta consueto riscaldamento, successivamente lo Spezia ha lavorato su situazioni tecnico-tattiche e partitella a campo ridotto per chiudere. Domani mattina la rifinitura prima della partenza per Cesena, dove le Aquile domenica affronteranno i campioni d'Italia della Juventus. Lo riporta il sito ufficiale del club ligure.