Spezia, prima volta in gruppo per i nuovi Estevez e Rafael: il report completo del club

Prima volta in gruppo per gli ultimi arrivati in casa Spezia Calcio, ovvero Nahuel Estevéz e Rafael, che hanno lavorato insieme ai compagni sul terreno del "Picco", in vista dell'esordio in Serie A in programma per le 12:30 di domenica sul terreno del "Dino Manuzzi" di Cesena. Dopo aver iniziato la seduta in sala video, il gruppo ha svolto un riscaldamento tecnico prima di dividersi in due, lavorando sulla forza da una parte e svolgendo lavoro tattico sul campo dall'altra, ovviamente sotto la guida di mister Italiano. A concludere partitella a ranghi misti. Lavoro di scarico per Riccardo Marchizza, conclude la nota ufficiale del club.