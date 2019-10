Stasera Juventus-Bayer Leverkusen: torna Alex Sandro tra i convocati

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oltre alle note esclusione dovute alla lista Champions (Emre Can e Mandzukic), resta di emergenza la situazione difensiva per quanto riguarda la Juventus, che non avrà De Sciglio e Danilo per la sfida al Bayer Leverkusen dell'Allianz Stadium: rientra però Alex Sandro, dopo la visita lampo in Brasile a causa del lutto familiare degli scorsi giorni. Di seguito i convocati di Maurizio Sarri per la sfida di stasera:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

Difensori: De Ligt, Alex Sandro, Rugani, Demiral.

Centrocampisti: Pjanic, Khedira, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur.

Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Cuadrado, Higuain, Bernardeschi.