Suazo: "All'Inter farei comodo, Ibra aiuterà il Milan. Tonali, a te la scelta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da Sky Sport, l'ex calciatore e oggi allenatore David Suazo ha parlato così dei temi più attuali di Serie A, a partire dalla sua Inter: "Le mie qualità sarebbero utili a questa Inter, ma con la coppia Lautaro-Lukaku non sembra davvero che manchi niente là davanti"

L'Atalanta di Gasperini?

"Mi ricordo gli allenamenti col Gasp al Genoa: voleva sempre tanta intensità, per lui la squadra deve attaccare senza sosta mantenendo i ritmi alti dal 1' al 90'".

Ibrahimovic?

"L'arrivo di Ibra può portare tanti benefici al Milan, è un grande campione e aiuterà sicuramente i rossoneri".

L'addio al Brescia?

"Sono contento della mia avventura sulla panchina delle Rondinelle, so che devo fare esperienza e con Cellino ci siamo lasciati bene nonostante l'esonero".

Il futuro di Tonali?

"Deve solo scegliere la squadra migliore per lui. Ha tantissima qualità, non farà fatica a inserirsi e a giocare, qualsiasi club scelga".

Nuova avventura per Suazo?

"Ancora non c'è niente, sto facendo il mio percorso da allenatore e mi piacerebbe fare un'altra esperienza in Italia".