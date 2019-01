Supercoppa Italiana, Juventus-Milan: Allegri a caccia della stella

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Massimiliano Allegri, in caso di vittoria contro il Milan in Supercoppa, potrebbe appuntarsi al petto una personalissima "stella" con il decimo trofeo bianconero vinto nella sua carriera juventina. Per il momento sono 4 scudetti (2015-2018), 4 Coppa Italia nello stesso periodo e la Supercoppa del 2015. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.